«Рубин» — ЦСКА: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Рубин» и ЦСКА сыграют в 27-м туре РПЛ в субботу, 25 апреля. Матч в Казани на «Ак Барс Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча казанцев и армейцев.

Ключевые события и результат игры «Рубин» — ЦСКА изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

Прямую трансляцию игры «Рубин» — ЦСКА в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.15 мск, за 15 минут до игры. Трансляция также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

После 26 туров чемпионата России «Рубин» занимал седьмое место с 38 очками, предыдущим соперником казанцев было московское «Динамо» (1:0). У ЦСКА — 44 очка и шестая строчка, в предыдущем туре красно-синие сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

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