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25 апреля, 16:30

«Рубин» — ЦСКА: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Рубин» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 25 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт.

«Рубин» и ЦСКА сыграют в 27-м туре РПЛ в субботу, 25 апреля. Матч в Казани на «Ак Барс Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча казанцев и армейцев.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Рубин» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

Ключевые события и результат игры «Рубин» — ЦСКА изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
25 апреля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
ЦСКА

Прямую трансляцию игры «Рубин» — ЦСКА в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.15 мск, за 15 минут до игры. Трансляция также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

После 26 туров чемпионата России «Рубин» занимал седьмое место с 38 очками, предыдущим соперником казанцев было московское «Динамо» (1:0). У ЦСКА — 44 очка и шестая строчка, в предыдущем туре красно-синие сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

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ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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