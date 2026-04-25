В «Локомотиве» опровергли информацию о возможной смене спортивного директора

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о возможной смене спортивного директора Дмитрия Ульянова.

«Распространившаяся в СМИ информация о возможной смене спортивного директора не соответствует действительности. У Дмитрия Николаевича действующий контракт до конца 2026 года. Спортивный директор, как и многие другие специалисты «Локомотива», о которых публикуются подобные слухи, продолжают работу в клубе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что в руководстве «Локомотива» не довольны работой Ульянова и рассматривают вариант с заменой спортивного директора.

27 апреля железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив».