«Оренбург» в гостях обыграл «Ростов» благодаря голу Гузины в концовке

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ — 1:0. Игра прошла на «Ростов Арене».

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил нападающий оренбуржцев Гедеон Гузина после ошибки вратаря хозяев Рустама Ятимова.

«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» с 27 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 14:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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