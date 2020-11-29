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ЦСКА на выезде уступил «Рубину»

18:23
«Рубин» обыграл ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
«Рубин» обыграл ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА проиграл «Рубину» (0:1) в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России.

В составе казанского клуба отличился Джордже Деспотович. «Рубин» набрал 24 очка и занимает девятое место. У ЦСКА 32 очка и вторая позиция. Столько же у лидирующего «Зенита».

В следующем туре ЦСКА примет «Химки», а «Рубин» на выезде сыграет с «Локомотивом».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Рубин» (Казань) — ЦСКА — 1:0 (0:0)

Гол: Деспотович, 59.

«Рубин»: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Самошников, Макаров, Абильдгор, Йевтич (Хван Ин Бом, 56), Шатов, Бакаев (Зуев, 58), Игнатьев (Деспотович, 56. Климов, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 84), Марадишвили, Ахметов (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 84), Влашич, Эджуке (Бистрович, 68), Чалов (Гайч, 68).

Предупреждения: Макаров, 13. Йевтич, 48. Зотов, 50. Деспотович, 60. Самошников, 62. Дивеев, 79. Дивеев, 80. Марадишвили, 85. Шатов, 90+1. Климов, 90+2. Бегич, 90+4.

Судьи: Мешков (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Панин (Дмитров). Кобзев (Москва).

29 ноября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

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