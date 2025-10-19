«Рубин» — «Балтика»: Бориско отбил удар Даку с пенальти

«Рубин» не реализовал пенальти в матче против «Балтики» в 12-м туре РПЛ.

На 52-й минуте форвард казанцев Мирлинд Даку не забил одиннадцатиметровый при счете 0:2 в пользу соперника. Удар Даку отразил голкипер «Балтики» Максим Бориско.