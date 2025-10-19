«Динамо» Москва — «Ахмат»: Расулов, Миранчук и Сергеев сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Осипенко, Зайнутдинов, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Маухуб, Сергеев.
Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Скопинцев, Рубенс, Зайдензаль, Кутицкий, Окишор, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ибишев, Сидоров, Келиано, Исмаэл Силва, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.
Запасные: Ульянов, Магомедов, Заре, Гаибов, Уциев, Тодорович, Жемалетдинов, Гадио, Гаджиев, Якуев, Мансилья, Конате.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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