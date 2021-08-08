На 52-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» арбитр Павел Кукуян принял верное решение, наказав вратаря гостей штрафным ударом и желтой карточкой. Георгий Шелия вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил Ивана Игнатьева.

Дальше произошло непонятное. Видеоарбитр Игорь Панин, проведя проверку, зачем-то вмешался в действия судьи и позвал его к монитору в ситуации, когда оснований для вмешательства не было. Кукуян достаточно долго изучал повторы, а затем отменил правильный вердикт и вынес ошибочный: удалил Шелию за лишение соперника явной возможности забить гол.

Но у Игнатьева такой возможности не возникло. Перед тем, как столкнуться с голкипером, он пробросил мяч в сторону от ворот, тот на большой скорости полетел за границу штрафной. Даже с учетом того, что ворота остались пустыми, явной возможности забить гол у игрока «Рубина» не было.