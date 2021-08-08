Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сделал дубль в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА и вывел бело-голубых вперед в счете — 2:1.

На 73-й минуте Фомин воспользовался отскоком после дальнего удара и отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. Ранее он сравнял счет, реализовав пенальти.

Этот гол стал для Фомина 4-м в сезоне-2021/22. Отметим, что это первый гол с игры для 24-летнего россиянина в нынешнем сезоне — до этого он забивал только с пенальти.