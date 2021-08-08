«Динамо» — ЦСКА: Фомин сделал дубль и вывел бело-голубых вперед
21:35
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сделал дубль в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА и вывел бело-голубых вперед в счете — 2:1.
На 73-й минуте Фомин воспользовался отскоком после дальнего удара и отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. Ранее он сравнял счет, реализовав пенальти.
Этот гол стал для Фомина 4-м в сезоне-2021/22. Отметим, что это первый гол с игры для 24-летнего россиянина в нынешнем сезоне — до этого он забивал только с пенальти.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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