Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор отличился в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он вывел казанцев вперед в концовке второго тайма — 2:1.

Абильдгор выиграл верховую борьбу после подачи с углового и отправил мяч в ворота.