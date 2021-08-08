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«Рубин» — «Ахмат»: Абильдгор вывел казанцев вперед

21:47
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Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор отличился в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он вывел казанцев вперед в концовке второго тайма — 2:1.

Абильдгор выиграл верховую борьбу после подачи с углового и отправил мяч в ворота.

Рубин — Ахмат

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Иван Шитик все материалы автора

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