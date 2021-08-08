«Рубин» — «Ахмат»: Абильдгор вывел казанцев вперед
21:47
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор отличился в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он вывел казанцев вперед в концовке второго тайма — 2:1.
Абильдгор выиграл верховую борьбу после подачи с углового и отправил мяч в ворота.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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