Юран рассказал, как команда праздновала сохранение прописки в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как команда праздновала тот факт, что им удалось остаться в РПЛ.

«На первой тренировке после возвращения я сказал ребятам: «Сейчас мы все будем таскать рояль, а когда решим задачу, откроем его и сыграем». Вот Глушаков и забронировал бар с белым роялем (смеется). Хорошо посидели, правда на рояле никто не играл — не умеем», — цитирует Юрана Sport24.

В стыковых матчах за место в РПЛ «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» с общим счетом 3:1.