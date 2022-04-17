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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
17 апреля. «Нижний Новгород» — «Химки» — 0:0.
Фото ФК «Нижний Новгород».

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.

По ходу встречи нижегородцы потеряли двух защитников из-за травм. Замены попросили Кирилл Гоцук и Никита Каккоев.

Голкипер «Химок» Илья Лантратов провел девяты «сухой» матч в сезоне РПЛ.

«Нижний Новгород» набрал 28 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице.

«Химки» набирают очки в пятом матче подряд. Команда Сергея Юрана занимает 13-е место (25 очков).

В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Локомотива» 24 апреля. В этот же день «Химки» на своем поле примут «Крылья Советов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:0
Химки
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Каккоев (Миладинович, 77) Гоцук (Кечкеш, 58) Козлов Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий Эннин (Милсон, 78) Сулейманов (Берковский, 64)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Боженов Григалава Глушаков (Магомедов, 58) Камышев (Сабович, 46) Кухарчук (Главчич, 74) Мирзов Руденко
Предупреждения
Сулейманов 35’, Стоцкий 80’, Кечкеш 85’  - 
Судьи
Чистяков (Азов) Данченко (Уфа) Ширяев (Ставрополь)
ВАР
Пустовойтова (Москва) Кобзев (Москва) Левников (Санкт-Петербург)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
1
8
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
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