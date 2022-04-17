«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками»

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.

По ходу встречи нижегородцы потеряли двух защитников из-за травм. Замены попросили Кирилл Гоцук и Никита Каккоев.

Голкипер «Химок» Илья Лантратов провел девяты «сухой» матч в сезоне РПЛ.

«Нижний Новгород» набрал 28 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице.

«Химки» набирают очки в пятом матче подряд. Команда Сергея Юрана занимает 13-е место (25 очков).

В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Локомотива» 24 апреля. В этот же день «Химки» на своем поле примут «Крылья Советов».