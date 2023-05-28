Защитник «Пари НН» Александров — об игре со «Спартаком»: «Все молодцы, особенно Нигматуллин»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Не особо хочу оценивать свою игру, потому что все молодцы, особенно Артур Нигматуллин [вратарь «Пари НН»]. Он провел хороший матч, вытащил в нужный момент. Не сказал бы, что это был один из лучших моих матчей. Рано подводить итоги сезона. Для нас он еще не закончился. Осталась одна игра, и нужно выполнить задачу — остаться в РПЛ. Команда сконцентрирована на том, чтобы не попасть в стыки. Мы хотим остаться в премьер-лиге!» — цитирует Александрова Sport24.

«Пари НН» идет на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. В 30-м туре команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.