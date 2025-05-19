РПЛ, расписание 30-го тура: время начала матчей, кто с кем играет

Восемь матчей 30-го тура РПЛ начнутся в одно время

Матчи заключительного, 30-го тура чемпионата России состоятся в субботу, 24 мая. Все восемь игр начнутся в 16.30 по московскому времени.

Расписание матчей 30-го тура чемпионата России 24 мая

В прямом эфире матчи покажут каналы медиахолдинга «Матч». Канал и сайт «Матч ТВ» покажут лучшие моменты всех игр в одной трансляции, также она будет доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне федерального телеэфира.

Результаты игр 30-го тура чемпионата России можно будет отслеживать в матч-центре на нашем сайте и текстовой онлайн-трансляции всего игрового дня.