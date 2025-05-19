Алдонин: «Ключевой момент финала Кубка УЕФА-2005 — гениальный пас Акинфеева»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил перипетии финала Кубка УЕФА-2005 против лиссабонского «Спортинга». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.
— В первом тайме у ЦСКА мало что получалось...
— Наверное, первые 30 минут остались за хозяевами. Но как только у нас стали получаться уже осознанные выходы из обороны в атаку, картина начала меняться. Не просто бей вперед — игра придет, а через пас. Когда мы вспомнили, что наигрывали, тогда шаг за шагом, пас за пасом эта уверенность возвращалась. Перед перерывом у Вагнера был невероятный момент. Как он не попал в створ после паса Олича?! Но как раз после этого эпизода я и понял, что мы можем обыграть «Спортинг».
— Серьезно?
— Да. Вот тогда и мелькнула мысль: второй тайм получится очень веселым (Смеется.) В перерыве я что-то не помню, чтобы Георгич лютовал. Просто до нас донесли четкую мысль: много финалов в карьере не бывает! Газзаев вселил в нас уверенность, что если каждый выложится на сто процентов, то все в итоге получится. То есть речь шла не только об ответном мяче, а вообще о победе!
— Ну и начало второго тайма получилось весьма обнадеживающим.
— Да. Удачный стандарт, Леха Березуцкий забил. Немного повезло, отскок мяча нам помог, вратарь не просчитал траекторию. В финале никто не застрахован от ошибок.
И вот тут мы поймали кураж. Карвалью начал напоминать себя прежнего. Вернулся! Как он развернулся, крутанул соперника и отдал пас Жиркову, и Юра убежал и забил второй гол. Все шикарно исполнил.
— Но потом у «Спортинга» был сумасшедший момент.
— Да! Счет 2:1, середина второго тайма. И я помню, что силы у нас потихонечку стали заканчиваться... Давление на наши ворота все росло и росло. И в итоге возник момент, про который вы говорите. Два игрока «Спортинга» стояли на дальней штанге и не смогли переправить мяч в сетку. Попали в штангу, мяч отскочил в руки Акинфееву. И Игорь мгновенно начал нашу третью голевую атаку. Выбил точно на Карвалью. Пас метров на 60! Гениальная передача! Даниэль убежал от защитника и прострелил на Вагнера, который со всей силы пробил по пустым воротам. То есть счет мог стать 2:2, а в итоге мы забили третий! Решающий момент финала. И вот тогда мы поняли: все, кубок наш!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0