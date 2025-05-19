Алдонин: «Ключевой момент финала Кубка УЕФА-2005 — гениальный пас Акинфеева»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил перипетии финала Кубка УЕФА-2005 против лиссабонского «Спортинга». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.

— В первом тайме у ЦСКА мало что получалось...

— Наверное, первые 30 минут остались за хозяевами. Но как только у нас стали получаться уже осознанные выходы из обороны в атаку, картина начала меняться. Не просто бей вперед — игра придет, а через пас. Когда мы вспомнили, что наигрывали, тогда шаг за шагом, пас за пасом эта уверенность возвращалась. Перед перерывом у Вагнера был невероятный момент. Как он не попал в створ после паса Олича?! Но как раз после этого эпизода я и понял, что мы можем обыграть «Спортинг».

— Серьезно?

— Да. Вот тогда и мелькнула мысль: второй тайм получится очень веселым (Смеется.) В перерыве я что-то не помню, чтобы Георгич лютовал. Просто до нас донесли четкую мысль: много финалов в карьере не бывает! Газзаев вселил в нас уверенность, что если каждый выложится на сто процентов, то все в итоге получится. То есть речь шла не только об ответном мяче, а вообще о победе!

— Ну и начало второго тайма получилось весьма обнадеживающим.

— Да. Удачный стандарт, Леха Березуцкий забил. Немного повезло, отскок мяча нам помог, вратарь не просчитал траекторию. В финале никто не застрахован от ошибок.

И вот тут мы поймали кураж. Карвалью начал напоминать себя прежнего. Вернулся! Как он развернулся, крутанул соперника и отдал пас Жиркову, и Юра убежал и забил второй гол. Все шикарно исполнил.

— Но потом у «Спортинга» был сумасшедший момент.

— Да! Счет 2:1, середина второго тайма. И я помню, что силы у нас потихонечку стали заканчиваться... Давление на наши ворота все росло и росло. И в итоге возник момент, про который вы говорите. Два игрока «Спортинга» стояли на дальней штанге и не смогли переправить мяч в сетку. Попали в штангу, мяч отскочил в руки Акинфееву. И Игорь мгновенно начал нашу третью голевую атаку. Выбил точно на Карвалью. Пас метров на 60! Гениальная передача! Даниэль убежал от защитника и прострелил на Вагнера, который со всей силы пробил по пустым воротам. То есть счет мог стать 2:2, а в итоге мы забили третий! Решающий момент финала. И вот тогда мы поняли: все, кубок наш!