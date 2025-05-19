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Алдонин: «Ключевой момент финала Кубка УЕФА-2005 — гениальный пас Акинфеева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Евгений Алдонин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил перипетии финала Кубка УЕФА-2005 против лиссабонского «Спортинга». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.

— В первом тайме у ЦСКА мало что получалось...

— Наверное, первые 30 минут остались за хозяевами. Но как только у нас стали получаться уже осознанные выходы из обороны в атаку, картина начала меняться. Не просто бей вперед — игра придет, а через пас. Когда мы вспомнили, что наигрывали, тогда шаг за шагом, пас за пасом эта уверенность возвращалась. Перед перерывом у Вагнера был невероятный момент. Как он не попал в створ после паса Олича?! Но как раз после этого эпизода я и понял, что мы можем обыграть «Спортинг».

— Серьезно?

— Да. Вот тогда и мелькнула мысль: второй тайм получится очень веселым (Смеется.) В перерыве я что-то не помню, чтобы Георгич лютовал. Просто до нас донесли четкую мысль: много финалов в карьере не бывает! Газзаев вселил в нас уверенность, что если каждый выложится на сто процентов, то все в итоге получится. То есть речь шла не только об ответном мяче, а вообще о победе!

— Ну и начало второго тайма получилось весьма обнадеживающим.

— Да. Удачный стандарт, Леха Березуцкий забил. Немного повезло, отскок мяча нам помог, вратарь не просчитал траекторию. В финале никто не застрахован от ошибок.
И вот тут мы поймали кураж. Карвалью начал напоминать себя прежнего. Вернулся! Как он развернулся, крутанул соперника и отдал пас Жиркову, и Юра убежал и забил второй гол. Все шикарно исполнил.

— Но потом у «Спортинга» был сумасшедший момент.

— Да! Счет 2:1, середина второго тайма. И я помню, что силы у нас потихонечку стали заканчиваться... Давление на наши ворота все росло и росло. И в итоге возник момент, про который вы говорите. Два игрока «Спортинга» стояли на дальней штанге и не смогли переправить мяч в сетку. Попали в штангу, мяч отскочил в руки Акинфееву. И Игорь мгновенно начал нашу третью голевую атаку. Выбил точно на Карвалью. Пас метров на 60! Гениальная передача! Даниэль убежал от защитника и прострелил на Вагнера, который со всей силы пробил по пустым воротам. То есть счет мог стать 2:2, а в итоге мы забили третий! Решающий момент финала. И вот тогда мы поняли: все, кубок наш!

Евгений Алдонин с&nbsp;Кубком УЕФА.«Премиальные? Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много». Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
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Евгений Алдонин
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ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК ЦСКА (Москва)
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Алдонин — о Кубке УЕФА-2005: «Перед финалом Олич сказал: «Готов играть даже без носа»

РПЛ, расписание 30-го тура: время начала матчей, кто с кем играет
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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