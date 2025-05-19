Алдонин о премиальных за победу в Кубке УЕФА: «Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» рассказал, какие премиальные армейцы получили за победу в финале Кубка УЕФА.

— Какие премиальные были за победу?

— Помню, что цифры были с пятью нулями. Что-то такое... Но точную сумму не назову. Мы получили немало. Но опять же, смотря с чем сравнивать. Через три года Кубок УЕФА выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много получили (Смеется.) Но тут ни в коем случае не хочется обижать наше руководство. То, что нам обещали, мы получили. То, что потом получил Зенит», это уже зависело от возможностей питерского клуба.

В финале Кубка УЕФА-2005 ЦСКА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1.