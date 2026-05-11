«Ростов» и «Оренбург» остаются, «Сочи» вылетел — а кто еще отправится в ФНЛ и попадет в стыки: расклады РПЛ

В 29-м туре РПЛ определился первый клуб, который вылетает в ФНЛ. Им стал «Сочи» после поражения от «Зенита» в Санкт-Петербурге (1:2) и ничьей махачкалинского «Динамо» с «Ахматом» в Грозном (1:1).

«Ростов» и «Оренбург» гарантировали себе место в Премьер-лиге и финишируют над зоной стыковых матчей после побед соответственно над «Акроном» в Самаре (3:1) и «Крыльями Советов» в Оренбурге (1:0). При этом борьба внизу таблицы не получила дополнительной остроты после поражения «Пари НН» от ЦСКА в концовке домашней игры (1:2).

После 29 туров места с 10-го по 16-е занимают: «Ростов» (33 очка), «Оренбург», «Крылья Советов» (по 29), «Акрон» (27), махачкалинское «Динамо» (25), «Пари НН» (22), «Сочи» (21).

Угроза прямого вылета сохраняется для «Пари НН» и махачкалинского «Динамо», в зоне стыковых матчей могут также финишировать «Акрон» и «Крылья Советов». «Оренбург» в любом случае избежит стыков, потому что получил преимущество над «Крыльями» по личным встречам (1:1, 1:0) и останется выше самарцев при равенстве очков, а «Крылья» и «Акрон» сыграют друг с другом и не смогут вдвоем обойти оренбуржцев.

В заключительном, 30-м туре в воскресенье, 17 мая, пройдут такие матчи с участием команд из зоны стыковых матчей и прямого вылета: «Крылья Советов» — «Акрон», «Рубин» — «Пари НН», «Динамо» (Махачкала) — «Спартак».

«Пари НН» спасется от прямого вылета и поднимется в зону стыковых матчей, если победит «Рубин» в Казани, а махачкалинское «Динамо» проиграет «Спартаку» на своем поле. При равенстве очков нижегородцы обойдут дагестанцев за счет результатов личных встреч (2:0, 1:0).

«Динамо» (Махачкала) останется в зоне стыковых матчей и избежит прямого вылета, если победит «Спартак» или сыграет вничью с ним, а также в случае поражения, если «Пари НН» не выиграет у «Рубина».

«Акрон» избежит стыковых матчей, если победит «Крылья Советов» (1:1 в первом круге).

«Крылья Советов» избегут стыковых матчей, если не проиграют «Акрону».

В случае равенства очков между махачкалинским «Динамо» и «Акроном» в зоне стыковых матчей (для этого требуется победа дагестанцев над «Спартаком» и ничья тольяттинцев с «Крыльями»), соперники будут иметь ничью по личным встречам (дважды 1:1) и общему числу побед (по 6). В таком случае 13-е место займет команда с лучшей разностью забитых и пропущенных мячей во всех матчах. На данный момент у «Акрона» минус 15 (34:49), у махачкалинского «Динамо» — минус 18 (19:37).

Досрочно прямой выход из ФНЛ в РПЛ за тур до финиша сезона гарантировали себе «Факел» и «Родина». Участниками переходных матчей от ФНЛ стали «Урал» (третье место Первой лиги сыграет с 14-м в РПЛ) и «Ротор» (четвертое место Первой лиги сыграет с 13-м в РПЛ). Даты стыковых игр — 20 и 23 мая. Первые встречи на своем поле проведут представители ФНЛ, ответные — РПЛ.