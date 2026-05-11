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11 мая, 17:20

«Ростов» и «Оренбург» остаются, «Сочи» вылетел — а кто еще отправится в ФНЛ и попадет в стыки: расклады РПЛ

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 29-м туре РПЛ определился первый клуб, который вылетает в ФНЛ. Им стал «Сочи» после поражения от «Зенита» в Санкт-Петербурге (1:2) и ничьей махачкалинского «Динамо» с «Ахматом» в Грозном (1:1).

«Ростов» и «Оренбург» гарантировали себе место в Премьер-лиге и финишируют над зоной стыковых матчей после побед соответственно над «Акроном» в Самаре (3:1) и «Крыльями Советов» в Оренбурге (1:0). При этом борьба внизу таблицы не получила дополнительной остроты после поражения «Пари НН» от ЦСКА в концовке домашней игры (1:2).

После 29 туров места с 10-го по 16-е занимают: «Ростов» (33 очка), «Оренбург», «Крылья Советов» (по 29), «Акрон» (27), махачкалинское «Динамо» (25), «Пари НН» (22), «Сочи» (21).

Угроза прямого вылета сохраняется для «Пари НН» и махачкалинского «Динамо», в зоне стыковых матчей могут также финишировать «Акрон» и «Крылья Советов». «Оренбург» в любом случае избежит стыков, потому что получил преимущество над «Крыльями» по личным встречам (1:1, 1:0) и останется выше самарцев при равенстве очков, а «Крылья» и «Акрон» сыграют друг с другом и не смогут вдвоем обойти оренбуржцев.

В заключительном, 30-м туре в воскресенье, 17 мая, пройдут такие матчи с участием команд из зоны стыковых матчей и прямого вылета: «Крылья Советов» — «Акрон», «Рубин» — «Пари НН», «Динамо» (Махачкала) — «Спартак».

«Пари НН» спасется от прямого вылета и поднимется в зону стыковых матчей, если победит «Рубин» в Казани, а махачкалинское «Динамо» проиграет «Спартаку» на своем поле. При равенстве очков нижегородцы обойдут дагестанцев за счет результатов личных встреч (2:0, 1:0).

«Динамо» (Махачкала) останется в зоне стыковых матчей и избежит прямого вылета, если победит «Спартак» или сыграет вничью с ним, а также в случае поражения, если «Пари НН» не выиграет у «Рубина».

«Акрон» избежит стыковых матчей, если победит «Крылья Советов» (1:1 в первом круге).

«Крылья Советов» избегут стыковых матчей, если не проиграют «Акрону».

В случае равенства очков между махачкалинским «Динамо» и «Акроном» в зоне стыковых матчей (для этого требуется победа дагестанцев над «Спартаком» и ничья тольяттинцев с «Крыльями»), соперники будут иметь ничью по личным встречам (дважды 1:1) и общему числу побед (по 6). В таком случае 13-е место займет команда с лучшей разностью забитых и пропущенных мячей во всех матчах. На данный момент у «Акрона» минус 15 (34:49), у махачкалинского «Динамо» — минус 18 (19:37).

Досрочно прямой выход из ФНЛ в РПЛ за тур до финиша сезона гарантировали себе «Факел» и «Родина». Участниками переходных матчей от ФНЛ стали «Урал» (третье место Первой лиги сыграет с 14-м в РПЛ) и «Ротор» (четвертое место Первой лиги сыграет с 13-м в РПЛ). Даты стыковых игр — 20 и 23 мая. Первые встречи на своем поле проведут представители ФНЛ, ответные — РПЛ.

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Сочи
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ЦСКА вырвал победу над «Пари НН» благодаря двум голам в концовке

«Пари НН» — ЦСКА: видео голов матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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