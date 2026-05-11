«Ростов» и «Оренбург» остаются, «Сочи» вылетел — а кто еще отправится в ФНЛ и попадет в стыки: расклады РПЛ
В 29-м туре РПЛ определился первый клуб, который вылетает в ФНЛ. Им стал «Сочи» после поражения от «Зенита» в Санкт-Петербурге (1:2) и ничьей махачкалинского «Динамо» с «Ахматом» в Грозном (1:1).
«Ростов» и «Оренбург» гарантировали себе место в Премьер-лиге и финишируют над зоной стыковых матчей после побед соответственно над «Акроном» в Самаре (3:1) и «Крыльями Советов» в Оренбурге (1:0). При этом борьба внизу таблицы не получила дополнительной остроты после поражения «Пари НН» от ЦСКА в концовке домашней игры (1:2).
После 29 туров места с 10-го по 16-е занимают: «Ростов» (33 очка), «Оренбург», «Крылья Советов» (по 29), «Акрон» (27), махачкалинское «Динамо» (25), «Пари НН» (22), «Сочи» (21).
Угроза прямого вылета сохраняется для «Пари НН» и махачкалинского «Динамо», в зоне стыковых матчей могут также финишировать «Акрон» и «Крылья Советов». «Оренбург» в любом случае избежит стыков, потому что получил преимущество над «Крыльями» по личным встречам (1:1, 1:0) и останется выше самарцев при равенстве очков, а «Крылья» и «Акрон» сыграют друг с другом и не смогут вдвоем обойти оренбуржцев.
В заключительном, 30-м туре в воскресенье, 17 мая, пройдут такие матчи с участием команд из зоны стыковых матчей и прямого вылета: «Крылья Советов» — «Акрон», «Рубин» — «Пари НН», «Динамо» (Махачкала) — «Спартак».
«Пари НН» спасется от прямого вылета и поднимется в зону стыковых матчей, если победит «Рубин» в Казани, а махачкалинское «Динамо» проиграет «Спартаку» на своем поле. При равенстве очков нижегородцы обойдут дагестанцев за счет результатов личных встреч (2:0, 1:0).
«Динамо» (Махачкала) останется в зоне стыковых матчей и избежит прямого вылета, если победит «Спартак» или сыграет вничью с ним, а также в случае поражения, если «Пари НН» не выиграет у «Рубина».
«Акрон» избежит стыковых матчей, если победит «Крылья Советов» (1:1 в первом круге).
«Крылья Советов» избегут стыковых матчей, если не проиграют «Акрону».
В случае равенства очков между махачкалинским «Динамо» и «Акроном» в зоне стыковых матчей (для этого требуется победа дагестанцев над «Спартаком» и ничья тольяттинцев с «Крыльями»), соперники будут иметь ничью по личным встречам (дважды 1:1) и общему числу побед (по 6). В таком случае 13-е место займет команда с лучшей разностью забитых и пропущенных мячей во всех матчах. На данный момент у «Акрона» минус 15 (34:49), у махачкалинского «Динамо» — минус 18 (19:37).
Досрочно прямой выход из ФНЛ в РПЛ за тур до финиша сезона гарантировали себе «Факел» и «Родина». Участниками переходных матчей от ФНЛ стали «Урал» (третье место Первой лиги сыграет с 14-м в РПЛ) и «Ротор» (четвертое место Первой лиги сыграет с 13-м в РПЛ). Даты стыковых игр — 20 и 23 мая. Первые встречи на своем поле проведут представители ФНЛ, ответные — РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0