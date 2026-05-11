«Пари НН» — ЦСКА: видео голов матча РПЛ

ЦСКА победил «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:1. Игра прошла в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене».

44-я минута. Даниил Лесовой — 1:0

88-я минута. Данила Козлов — 1:1

90-я минута. Имран Фиров — 1:2

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (22 очка) остается в зоне вылета — на 15-й строчке.

В заключительном туре сезона армейцы сыграют с «Локомотивом», а нижегородцы — с «Рубином». Оба матча пройдут 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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