ЦСКА вырвал победу над «Пари НН» благодаря двум голам в концовке

ЦСКА на выезде обыграл «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:1.

Автором первого гола стал нападающий хозяев Даниил Лесовой, который отличился на 44-й минуте. На 88-й минуте Данила Козлов сравнял счет, а на 90-й Имран Фиров вывел армейцев вперед. 21-летний Козлов и 18-летний Фиров забили дебютные голы за московскую команду.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Спартак» (48 очков), а также «Балтику» (46), однако у красно-белых еще один матч в запасе.

«Пари НН» остается в зоне вылета — нижегородцы с 22 очками располагаются на 15-й строчке.

В заключительном туре сезона ЦСКА примет «Локомотив», а «Пари НН» в гостях встретится с «Рубином». Оба матча пройдут 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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