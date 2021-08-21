РПЛ опубликовала сообщение по поводу ситуации в «Урале» перед матчем 5-го тура с «Динамо». Как отмечается, по состоянию на утро субботы, 21 августа, лига получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо».

В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена». От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме.

Оперштаб РПЛ отмечает, что клуб и лига действуют в рамках Санитарного регламента.

Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще нескольков игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.