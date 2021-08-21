Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ — о ситуации с матчем «Урал» — «Динамо»: 97 человек сдали отрицательные ПЦР-тесты

11:30
Футболисты «Урала». Фото ФК «Урал»
Футболисты «Урала». Фото ФК «Урал»
Теги:

РПЛ опубликовала сообщение по поводу ситуации в «Урале» перед матчем 5-го тура с «Динамо». Как отмечается, по состоянию на утро субботы, 21 августа, лига получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо».

В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена». От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме.

Оперштаб РПЛ отмечает, что клуб и лига действуют в рамках Санитарного регламента.

Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще нескольков игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию.

Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.

Урал — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Губерниев оценил провокационную футболку Бузовой
Обиднейшее поражение Харитонова. Он сдался за полсекунды до гонга
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: результаты матчей 20 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр