РПЛ — о ситуации с матчем «Урал» — «Динамо»: 97 человек сдали отрицательные ПЦР-тесты
РПЛ опубликовала сообщение по поводу ситуации в «Урале» перед матчем 5-го тура с «Динамо». Как отмечается, по состоянию на утро субботы, 21 августа, лига получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо».
В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена». От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме.
Оперштаб РПЛ отмечает, что клуб и лига действуют в рамках Санитарного регламента.
Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщил, что положительный тест сдали Ярослав Годзюр, Илья Помазун, Вячеслав Подберезкин и еще нескольков игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию.
Матч «Урал» — «Динамо» состоится сегодня в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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