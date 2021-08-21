Косарев перешел из «Рубина» в «Нижний Новгород»
Нападающий Кирилл Косарев на правах аренды перешел из «Рубина» в «Нижний Новгород» до конца нынешнего сезона, информирует сайт нижегородского футбольного клуба.
Ранее сообщалось, что 20-летний футболист будет выступать на правах аренды за хорватский «Хрватски Драговоляц».
«Я ездил в Хорватию, провел даже четыре товарищеских матча в составе этой команды, но в итоге с арендой что-то не срослось. А тут как раз я получил предложение от «Нижнего Новгорода». Казанский клуб был не против, да и я — только за. Очень хочу помочь команде выполнить поставленную задачу. Буду стараться успевать и в обороне, и в атаке. Я нападающий, а значит, от меня ждут забитых мячей и голевых передач. Надо оправдывать оказанное доверие», — сказал футболист.
Отметим, что Косарев уже работал под руководством главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова в «Томи». В составе Рубина он провел 4 матча.
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