Защитник «Краснодара» Спаич вызван в сборную Сербии на матчи отбора ЧМ
Защитник «Краснодара» Урош Спаич вошел в состав сборной Сербии на ближайшие отборочные матчи ЧМ-22, информирует пресс-служба «быков».
В этом сезоне 28-летний футболист провел 1 матч и забил 1 гол. В составе сборной сербии с 2015 года он провел 17 матчей.
Сербия 4 сентября проведет матч отбора ЧМ-2022 против Люксембурга, а 7-го числа сыграет с Ирландией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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