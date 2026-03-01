В ЦСКА усомнились в правильности назначения штрафного, после которого «Ахмат» открыл счет

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на гол «Ахмата» в ворота армейцев в матче 19-го тура чемпионата России.

Грозненцы вышли вперед на 4-й минуте благодаря голу нападающего Максима Самородова.

«Пропустили после штрафного, которого не было. Хорошее начало. Парни, верим!» — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)

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