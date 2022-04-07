Языджи: «Горжусь тем, что меня выбрали лучшим футболистом февраля-марта»

Турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи признан лучшим игроком клуба в феврале-марте.

«Горжусь тем, что меня выбрали лучшим футболистом февраля-марта в РПЛ. Огромное спасибо всем, кто сделал меня достойным этой награды. Я буду продолжать делать все возможное, чтобы оправдать вашу поддержку», — приводит слова турка пресс-служба московского клуба.

25-летний Языджи забил семь мячей и отдал две результативные передачи в пяти матчах за армейцев.

ЦСКА арендовал игрока у французского «Лилля» в январе. Срок аренды истекает 30 июня 2022 года.