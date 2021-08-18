РПЛ изменила время начала двух матчей из-за аномальной жары
12:25
РПЛ изменила время начала двух матчей 5-го тура чемпионата, информирует пресс-служба лиги.
Матч «Уфа» — «Зенит» 21 августа стартует на два часа позже — в 18:00 по московскому времени вместо 16:00. Встреча была перенесена, чтобы избежать аномальной жары в Уфе.
В этот же день матч ЦСКА — «Ахмат» начнется на два часа раньше — в 16:00 вместо 18:00.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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