РПЛ изменила время начала двух матчей из-за аномальной жары

РПЛ изменила время начала двух матчей 5-го тура чемпионата, информирует пресс-служба лиги.

Матч «Уфа» — «Зенит» 21 августа стартует на два часа позже — в 18:00 по московскому времени вместо 16:00. Встреча была перенесена, чтобы избежать аномальной жары в Уфе.

В этот же день матч ЦСКА — «Ахмат» начнется на два часа раньше — в 16:00 вместо 18:00.

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