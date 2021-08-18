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РПЛ изменила время начала двух матчей из-за аномальной жары

12:25
РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РПЛ изменила время начала двух матчей 5-го тура чемпионата, информирует пресс-служба лиги.

Матч «Уфа» — «Зенит» 21 августа стартует на два часа позже — в 18:00 по московскому времени вместо 16:00. Встреча была перенесена, чтобы избежать аномальной жары в Уфе.

В этот же день матч ЦСКА — «Ахмат» начнется на два часа раньше — в 16:00 вместо 18:00.

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/2120

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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