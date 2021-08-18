Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» прокомментировал конфликт бывшего спортивного директора Дмитрия Попова и экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой.

«Вопли доносятся даже до Украины. Настолько дикую ситуацию в нашем футболе представить не могу. Неслучайно начали шутить про проведение украинской спецоперации по доведению «Спартака» до нуля. Абстрагируясь от отношений между Украиной и Россией, я с ностальгией вспоминаю противостояние киевского «Динамо» и московского «Спартака» как двух великих команд, в какой-то степени даже друзей. Вспоминая эти времена, я не могу желать «Спартаку», чтобы он прямо сдох. То, что происходит в «Спартаке», абсолютно недостойно этого клуба. А главное, что сейчас бесит, — клуб, имея такой мощнейший ресурс, тратит его на черт знает что. По-хорошему завидую такому ресурсу, был бы такой в киевском «Динамо». «Спартак» добивается того, что практически любой легионер начинает играть хуже, чем он должен. Имея деньги, ресурс и традиции, клуб доходит о такой ситуации. Был период, когда киевское «Динамо» стабильно уступало «Шахтеру», но у них была возможность ткнуть пальцем на Рината Ахметова со словами, что это богатейший человек Украины. Руководство «Спартака» же не может ткнуть никуда, только условно в «Зенит». Так что к Федуну накопилось много вопросов», — сказал Франков «СЭ».

Также заслуженный журналист Украины прокомментировал письмо ветеранов «Спартака» в адрес руководства клуба.

«Россия с ее мощнейшим административным ресурсом и возможностью вмешаться в бизнес-процессы — та страна, где могут порешать эту ситуацию. Думаю, оттуда и исходит обращение ветеранов. И неслучайно действующее руководство «Спартака» пустило в ход обращение других ветеранов. Пошла война на другом уровне. У вас просто несколько другой общественный строй, реализуется иная модель управления. Если у нас нереально представить, что кто-то может влезть в футбольный клуб, у вас это вполне обыденно. И многие связывают с этим определенные надежды, потому что происходящее в «Спартаке» — театр абсурда. Это же бренд, которому люди посвящают всю свою жизнь. Я никогда не болел за «Спартак», абсолютно к нему равнодушен, в их главном дерби я на стороне ЦСКА, но падать на такой низкий уровень клуб не имеет права. Стыдно за всех людей, которые относятся к «Спартаку». Эта история с телеграм-каналами не имеет аналогов в мире, превращает футбол в какую-то жалкую комедию», — добавил Франков.

Ранее Зарема Салихова удалила свой телеграм-канал после обращения болельщиков «Спартака».