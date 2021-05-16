РПЛ: итоговая таблица чемпионата России-2020/21
Завершился чемпионат России по футболу-2020/21.
Чемпионом стал «Зенит». Серебро и второе место в Лиге чемпионов завоевал «Спартак».
Бронза — у обладателя Кубка «Локомотива» (он сыграет в Лиге Европы). Еще два места в еврокубках — новом турнире УЕФА Лига конференций — получили четвертая и пятая команды чемпионата, «Рубин» и «Сочи». Южане впервые в истории вышли в еврокубки.
ЦСКА финишировал шестым и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
Из РПЛ вылетели «Тамбов» и сохранявший шансы до последней игры «Ротор». В зоне стыковых матчей финишировали «Уфа» и «Арсенал», но по новому регламенту переходные встречи клубов РПЛ и ФНЛ отменены из-за отсутствия лицензий категории РФС I у «Оренбурга» (второе место в ФНЛ) и «Алании» (четвертое место).
В РПЛ вышли «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место).
Лучший бомбардир чемпионата России-2020/21 — форвард «Зенита» Артем Дзюба. Нападающий забил 20 мячей и обогнал одноклубника Сердара Азмуна (19).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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