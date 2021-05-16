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РПЛ: итоговая таблица чемпионата России-2020/21

18:00
РПЛ: итоговая таблица. Фото «СЭ»
РПЛ: итоговая таблица. Фото «СЭ»
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Завершился чемпионат России по футболу-2020/21.

Чемпионом стал «Зенит». Серебро и второе место в Лиге чемпионов завоевал «Спартак».

Бронза — у обладателя Кубка «Локомотива» (он сыграет в Лиге Европы). Еще два места в еврокубках — новом турнире УЕФА Лига конференций — получили четвертая и пятая команды чемпионата, «Рубин» и «Сочи». Южане впервые в истории вышли в еврокубки.

ЦСКА финишировал шестым и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Из РПЛ вылетели «Тамбов» и сохранявший шансы до последней игры «Ротор». В зоне стыковых матчей финишировали «Уфа» и «Арсенал», но по новому регламенту переходные встречи клубов РПЛ и ФНЛ отменены из-за отсутствия лицензий категории РФС I у «Оренбурга» (второе место в ФНЛ) и «Алании» (четвертое место).

В РПЛ вышли «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место).

Лучший бомбардир чемпионата России-2020/21 — форвард «Зенита» Артем Дзюба. Нападающий забил 20 мячей и обогнал одноклубника Сердара Азмуна (19).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

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