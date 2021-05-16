РПЛ: итоговая таблица чемпионата России-2020/21

Завершился чемпионат России по футболу-2020/21.

Чемпионом стал «Зенит». Серебро и второе место в Лиге чемпионов завоевал «Спартак».

Бронза — у обладателя Кубка «Локомотива» (он сыграет в Лиге Европы). Еще два места в еврокубках — новом турнире УЕФА Лига конференций — получили четвертая и пятая команды чемпионата, «Рубин» и «Сочи». Южане впервые в истории вышли в еврокубки.

ЦСКА финишировал шестым и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Из РПЛ вылетели «Тамбов» и сохранявший шансы до последней игры «Ротор». В зоне стыковых матчей финишировали «Уфа» и «Арсенал», но по новому регламенту переходные встречи клубов РПЛ и ФНЛ отменены из-за отсутствия лицензий категории РФС I у «Оренбурга» (второе место в ФНЛ) и «Алании» (четвертое место).

В РПЛ вышли «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место).

Лучший бомбардир чемпионата России-2020/21 — форвард «Зенита» Артем Дзюба. Нападающий забил 20 мячей и обогнал одноклубника Сердара Азмуна (19).