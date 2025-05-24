РПЛ, 30-й тур: смотреть все матчи в одной трансляции онлайн

Последний 30-й тур чемпионата России по футболу сезона 2024/2025 пройдет в субботу, 24 мая. Начало всех матчей в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички 30-го тура РПЛ. Ключевые события всех встреч будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире мультитрансляцию всех игр последнего тура чемпионата России можно бесплатно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также подключиться к эфиру можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В 30-м туре определиться чемпион. На золотые медали претендуют «Краснодар» (64 очка) и «Зенит» (63 очка).

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