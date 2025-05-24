Симонян оценил сезон «Спартака»

Ветеран «Спартака» Никита Симонян рассказал, как оценивает выступление красно-белых в текущем сезоне.

«Как оценю сезон? «Спартак» всегда сражался за чемпионство и Кубок. Надо ли оставлять Станковича? Я в эти дела не лезу», — сказал Симонян.

Перед заключительным туром «Спартак» с 54 очками занимает пятое место в РПЛ. Команда Деяна Станковича сохраняет шансы на бронзовые медали по итогам сезона.

В 30-м туре «Спартак» на своем поле примет «Химки». Все матчи последнего тура пройдут 24 мая. Начало -в 16.30 по московскому времени.

Также красно-белые дошли до финала пути регионов FONBET Кубка России, где уступили «Ростову» (1:2).