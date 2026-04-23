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РПЛ, результаты 26-го тура: «Спартак» уступил «Краснодару», «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото ФК «Краснодар»
Матчи 26-го тура чемпионата России-2025/26

Во вторник, 21 апреля, прошли игры «Сочи» — «Крылья Советов» (2:1) и ЦСКА — «Ростов» (1:1).

В среду, 22 апреля, состоялись матчи «Оренбург» — «Пари НН» (2:1), «Динамо» — «Рубин» (0:1) и «Локомотив» — «Зенит» (0:0).

В четверг, 23 апреля, прошли встречи «Акрон» — «Динамо» Мх (1:1), «Спартак» — «Краснодар» (1:2) и «Ахмат» — «Балтика» (1:1).

21 апреля, вторник

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:1
Крылья Советов
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
21 апреля, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Ростов

22 апреля, среда

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
22 апреля, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Пари Нижний Новгород
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
22 апреля, 19:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:1
Рубин
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
22 апреля, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:0
Зенит

23 апреля, четверг

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
23 апреля, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.
23 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Балтика

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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«Краснодар» обошел «Зенит»: таблица РПЛ после 26-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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