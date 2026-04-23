«Краснодар» обошел «Зенит»: таблица РПЛ после 26-го тура

В четверг, 23 апреля, матчем «Спартак» — «Краснодар» (1:2) завершился 26-й тур чемпионата России. «Быки» вернулись на первое место в таблице РПЛ и обошли «Зенит», который накануне сыграл вничью с «Локомотивом» в Москве (0:0).

Результаты всех матчей 26-го тура РПЛ

В 27-м туре встречаются: 25 апреля «Ростов» — «Оренбург» (14.30), «Крылья Советов» — «Локомотив» (17.00), «Рубин» — ЦСКА (19.30);

26 апреля «Пари НН» — «Спартак» (14.00), «Краснодар» — «Динамо» Мх (17.00), «Динамо» — «Сочи» (17.00), «Зенит» — «Ахмат» (19.30);

27 апреля «Балтика» — «Акрон» (20.00).

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