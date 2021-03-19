Бохинен о поражении ЦСКА от «Зенита»: «Наши болельщики заслуживают большего»
10:25
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.
«Рад дебютировать, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего. После паузы станем лучше», — написал у себя в Instagram Бохинен.
Бохинен перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале 2021 года. 22-летний норвежец дебютировал в составе армейцев, выйдя на замену в матче с «Зенитом».
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...