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Бохинен о поражении ЦСКА от «Зенита»: «Наши болельщики заслуживают большего»

10:25
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Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Рад дебютировать, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего. После паузы станем лучше», — написал у себя в Instagram Бохинен.

Публикация от Emil Bohinen (@emilbohinen)

Бохинен перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале 2021 года. 22-летний норвежец дебютировал в составе армейцев, выйдя на замену в матче с «Зенитом».

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