Бохинен о поражении ЦСКА от «Зенита»: «Наши болельщики заслуживают большего»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Рад дебютировать, но расстроен из-за результата. Наши болельщики заслуживают большего. После паузы станем лучше», — написал у себя в Instagram Бохинен.

Бохинен перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале 2021 года. 22-летний норвежец дебютировал в составе армейцев, выйдя на замену в матче с «Зенитом».