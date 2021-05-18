Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Ротор» обратился в организацию с просьбой оценить правомерность переноса матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1).

«Я не видел обращение «Ротора». К нам никто по этому вопросу не обращался», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее, 18 мая, Sport24 сообщил, что «Ротор» обратился в КДК РФС по ситуации с игрой «Уфа» — «Арсенал». Все встречи последнего тура сезона-2020/21 чемпионата России должны были пройти в одно время и начаться в 14.00 (по мск), но матч в Уфе был перенесен на два часа из-за высокой температуры воздуха.

«Уфа» с 25 очками заняла 13-е место и сохранила прописку в РПЛ. «Ротор» с 22 баллами расположился на 15-й строчке и покинул высшую лигу.

(Владислав Флегонтов)