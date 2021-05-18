ЦСКА напомнил о победе в Кубке УЕФА
11:29
Московский ЦСКА в Twitter опубликовал фотографии, посвященные победе команды в Кубке УЕФА.
Напомним, 18 мая 2005 года армейцы стали обладателями Кубка УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» (3:1).
По итогам сезона-2020/21 чемпионата России ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице и не вышел в еврокубки впервые за 20 лет.
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