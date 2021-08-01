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«Ростов» — «Зенит»: Вендел отправил мяч в девятку ворот ростовчан

21:36
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Полузащитник «Зенита» Вендел отличился в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он сделал счет 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Бразилец забил с линии штрафной, нанеся мощной удар. Мяч влетел в дальнюю девятку ворот.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Ростов — Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр