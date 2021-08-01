Полузащитник «Зенита» Вендел отличился в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он сделал счет 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Бразилец забил с линии штрафной, нанеся мощной удар. Мяч влетел в дальнюю девятку ворот.