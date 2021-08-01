«Краснодар» — «Химки»: гости открыли счет после ошибки Сафонова
21:28
«Химки» открыли счет в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
После ошибки голкипера хозяев Матвея Сафонова, который неудачно ввел мяч в игру, Илья Кухарчук точно пробил головой на 63-й минуте.
Счет матча — 1:0 в пользу «Химок». Кухарчук забил во второй игре подряд.
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