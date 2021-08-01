«Химки» открыли счет в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

После ошибки голкипера хозяев Матвея Сафонова, который неудачно ввел мяч в игру, Илья Кухарчук точно пробил головой на 63-й минуте.

Счет матча — 1:0 в пользу «Химок». Кухарчук забил во второй игре подряд.