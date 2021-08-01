Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Химки»: гости открыли счет после ошибки Сафонова

21:28
Теги:

«Химки» открыли счет в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

После ошибки голкипера хозяев Матвея Сафонова, который неудачно ввел мяч в игру, Илья Кухарчук точно пробил головой на 63-й минуте.

Счет матча — 1:0 в пользу «Химок». Кухарчук забил во второй игре подряд.

Краснодар — Химки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

19212 голосов

Кто выиграет РПЛ в сезоне-2021/22?

Читайте также

«Ростов» — «Зенит»: все голы матча
Медальный прогноз на Олимпиаду на 2 августа: Россия охотится за тремя золотыми наградами
Россия вышла в четвертьфинал Игр с первого места. Алекно провалился с Ираном
России пора брать реванш в Токио! Чего ждать 2 августа на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр