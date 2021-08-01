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Защитник сборной Боснии и Герцеговины может перейти в «Локомотив»

21:46
Анел Ахмедходжич. Фото Instagram
Анел Ахмедходжич. Фото Instagram
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Центральный защитник «Мальме» и сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич может перейти в «Локомотив», сообщает Transfermarkt.

В этом сезоне защитник провел 10 матчей в чемпионате Швеции, забив 1 гол, а также сыграл в 4 матчах квалификации Лиги чемпионов. Стоимость Ахмедходжича оценивается в 4 миллиона евро.

22-летний игрок вместе с «Мальме» выиграл чемпионат Швеции в 2020 году. Он был признан лучшим защитником года.

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Иван Шитик все материалы автора

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