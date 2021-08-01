Защитник сборной Боснии и Герцеговины может перейти в «Локомотив»

Центральный защитник «Мальме» и сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич может перейти в «Локомотив», сообщает Transfermarkt.

В этом сезоне защитник провел 10 матчей в чемпионате Швеции, забив 1 гол, а также сыграл в 4 матчах квалификации Лиги чемпионов. Стоимость Ахмедходжича оценивается в 4 миллиона евро.

22-летний игрок вместе с «Мальме» выиграл чемпионат Швеции в 2020 году. Он был признан лучшим защитником года.