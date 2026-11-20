Новый экзамен для Кордобы, спасение «Локомотива» и опасный выезд «Зенита». Главные интриги 15-го тура РПЛ

После паузы на сборные чемпионат возвращается с несколькими принципиальными матчами.

«Динамо» — «Краснодар». Кордоба снова вытащит «быков»?

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Пожалуй, центральный матч тура. Вторая команда чемпионата принимает четвертую. Причем «Краснодар», который еще недавно казался безнадежно застрявшим в кризисе, неожиданно вернулся.

Семь матчей без побед в РПЛ, потеря лидерства, проблемы с организацией игры. Но перед паузой «быки» переиграли одного из главных конкурентов — ЦСКА (4:2). И главное, мы наконец увидели прежнего Джона Кордобу. Колумбиец забил дважды, поучаствовал в двух других голах, постоянно терзал армейскую оборону. Именно такого лидера Мураду Мусаеву не хватало в предыдущие месяцы.

Но был ли это перелом или разовая вспышка?

Ответ даст встреча с «Динамо». Бело-голубые набрали 31 очко и делят лидерство с «Зенитом». Причем десять побед в 14 турах — серьезная заявка в чемпионской гонке. После осечки с «Акроном» команда Сандро Шварца вновь набрала шесть очков в двух встречах, обыграв «Ахмат» (2:0) и «Факел» (2:1).

Любопытно и другое. «Динамо» уже дважды уступило «Краснодару» в нынешнем сезоне — оба раза в Кубке России: 0:1 и 1:2. Теперь есть возможность взять реванш в чемпионате.

Для бело-голубых это шанс подтвердить чемпионские амбиции и оставить одного из конкурентов на расстоянии восьми баллов. А для южан — возможность доказать, что победа над ЦСКА действительно стала началом выхода из кризиса.

Олег Кузьмин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» — «Зенит». Кузьмин остановит лидера?

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)

Еще месяц назад «Рубин» выглядел командой, которая постепенно разваливается. Три поражения подряд, неудачная попытка Франка Артиги поставить привлекательный футбол, отставка испанца — с каждым матчем казанцы выглядели слабее.

Но пришел Олег Кузьмин — и уже есть две победы кряду. С одинаковым счетом 1:0 у «Факела» и «Локомотива». Красоты немного, зато шесть очков и ни одного пропущенного мяча. После 12 туров у «Рубина» было 12 очков, теперь уже 18 и восьмое место.

Впрочем, настоящий экзамен для нового тренера впереди.

«Зенит» вернул себе лидерство. Глушенков и Соболев забили по десять мячей, Карпукас заставил забыть о проблемах в отсутствие Вендела. Российские футболисты в целом неожиданно вышли на первые роли. Но перед паузой петербуржцы потеряли два очка дома с «Ростовом» — 2:2. Причем дважды вели в счете!

Теперь преимущество над московским «Динамо» исчезло. У обоих клубов по 31 очку, и любое новое поражение или ничья могут стоить «Зениту» первого места.

Казанцы под руководством Кузьмина явно сделали ставку на надежность в обороне. Но одно дело сдерживать «Факел» и кризисный «Локомотив», другое — атаку лучшей по результативности команды чемпионата, забившей уже 32 мяча.

Сможет ли «Рубин» третий раз подряд сыграть на ноль? Для Кузьмина это будет серьезнейшая проверка.

Хуан Карлос Карседо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Махачкала — «Спартак». Карседо научился побеждать регулярно?

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Еще недавно мы рассуждали, что «Спартак» показывает едва ли не лучший футбол в чемпионате, но проваливает большие матчи. Поражения от «Краснодара», московского «Динамо» и ЦСКА выглядели тревожной закономерностью.

Но красно-белые ответили двумя победами. Разгромили «Локомотив» — 4:0, затем справились с «Акроном» — 2:1. Причем во втором случае пришлось непросто: соперник отыгрался, а решающий мяч забил Пруцев после отличного прохода Барко.

И вот уже «Спартак» третий, всего в двух очках от лидеров!

Но для команды Хуана Карседо начинается не менее важный отрезок. Чтобы бороться за золото, недостаточно периодически блистать в дерби. Нужно стабильно брать очки там, где ты фаворит.

Махачкалинское «Динамо» — как раз такой соперник. У команды 16 очков, 11-е место, восемь поражений за 14 туров. Причем 26 пропущенных мячей не позволяют говорить о какой-то неприступной обороне.

Однако недооценивать махачкалинцев опасно. Перед паузой они неожиданно выиграли в Калининграде у «Балтики» — 1:0. И показали, что способны добиться результата даже в гостях со сложным соперником.

В Каспийске красно-белым наверняка придется тяжелее, чем подсказывает турнирная таблица. Но если Карседо рассчитывает на чемпионство, такие матчи необходимо забирать. Тем более что конкуренты в этом туре будут играть между собой.

Дмитрий Игдисамов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА — «Ахмат». Армейцы исправят ошибки в обороне?

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)

Поражение ЦСКА в Краснодаре получилось удивительным. В первом тайме команда Дмитрия Игдисамова показывала очень качественный футбол, создавала моменты, оказывала мощное давление. Но сама же перечеркнула все хорошее.

Четыре пропущенных мяча, чудовищные ошибки защитников и вратаря. Особенно нелепым получился второй гол, когда Бориско неудачно выбежал из ворот, а Жоао Виктор практически подарил Батчи мяч перед пустыми воротами.

И ведь после яркой победы над «Спартаком» армейцы потеряли пять очков за два тура — 0:0 с «Оренбургом» и 2:4 с «Краснодаром». В результате опустились на пятое место.

Проблема не в отсутствии игры. ЦСКА вполне способен конкурировать с сильнейшими командами РПЛ. Но с такой обороной далеко не уедешь.

Теперь в гости наведается «Ахмат», у которого тоже произошли важные перемены. После увольнения Станислава Черчесова команду возглавил Ролан Гусев. И сразу победил «Родину» — 1:0, прервав неприятную серию неудач.

Для Гусева встреча с армейцами особенно интересна. В ЦСКА он провел лучшие годы игровой карьеры, а теперь попробует расстроить бывший клуб в качестве тренера.

Но и для Игдисамова матч принципиальный. Очередная потеря очков может еще сильнее отдалить ЦСКА от борьбы за титул. А главное — болельщики ждут ответа на вопрос: способна ли команда наконец надежно сыграть у собственных ворот?

Сергей Овчинников. Фото ФК «Локомотив»

«Родина» — «Локомотив». Спасет ли железнодорожников Босс?

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 19:00. Арена Химки (Химки)

Самая необычная тренерская история тура.

«Локомотив» наконец-то официально расстался с Михаилом Галактионовым. Причем после того, как об отставке было объявлено сразу после поражения от «Рубина», клуб еще 11 дней тянул с оформлением документов. Абсурдная история, вполне соответствующая происходящему у железнодорожников в нынешнем сезоне.

Теперь вытаскивать команду из кризиса поручено Сергею Овчинникову. Легендарный Босс возвращается на тренерскую скамейку родного клуба. Вместе с ним работать будет Александр Бородюк.

Но задача непростая. У «Локо» всего 11 очков после 14 туров, 15-е место, зона прямого вылета. Три последних матча чемпионата закончились поражениями, причем железнодорожники не забили в них ни одного мяча: 0:2 от «Ростова», 0:4 от «Спартака» и 0:1 от «Рубина».

Конечно, Овчинников может встряхнуть коллектив. У него огромный авторитет, сильный характер, богатый футбольный опыт. Но за несколько дней невозможно компенсировать летнюю потерю Батракова, Карпукаса, Воробьева и Пруцева.

И соперник вовсе не безобидный.

«Родина» находится на 14-м месте, но имеет на одно очко больше «Локомотива». А в 13-м туре дебютант РПЛ вообще обыграл «Краснодар» — 2:1! Значит, способен преподносить сюрпризы.

Получается, бронзовый призер прошлого чемпионата встречается с новичком лиги в прямой борьбе за выход из зоны вылета.

Еще летом в такое трудно было поверить. А теперь это реальность.

Первый экзамен для Овчинникова — и сразу матч, в котором цена ошибки чрезвычайно высока.

Фото ФК «Ростов»

«Ростов» — «Крылья Советов». Кто лучший за пределами первой пятерки?

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

20 ноября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Любопытная ситуация сложилась в середине таблицы. Первая пятерка заметно оторвалась от остальных, а вот дальше идет плотная борьба. «Ростов» занимает шестое место с 19 очками, «Крылья Советов» — седьмое с 18.

Причем обе команды подходят к встрече после успешных матчей.

Ростовчане в предыдущем туре дважды отыгрались на выезде у «Зенита» — 2:2. Сначала помог автогол Андраде, затем отличился Комаров. До этого команда Дмитрия Кириченко обыграла «Локомотив» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (3:0). Получается, семь очков в трех турах, причем против лидера удалось выдержать серьезнейшее давление.

«Крылья» тоже улучшили положение. После болезненных 0:3 от «Зенита» самарцы победили «Оренбург» 2:0 и вернулись в верхнюю половину таблицы.

Но в отличие от пятерки лидеров у этих команд пока нет необходимой стабильности. Отсюда и почти одинаковое количество побед и поражений.

Встреча в Ростове — возможность закрепиться на шестой позиции и хотя бы временно получить статус лучшей команды чемпионата за пределами группы фаворитов.