Новый экзамен для Кордобы, спасение «Локомотива» и опасный выезд «Зенита». Главные интриги 15-го тура РПЛ
«Динамо» — «Краснодар». Кордоба снова вытащит «быков»?
Пожалуй, центральный матч тура. Вторая команда чемпионата принимает четвертую. Причем «Краснодар», который еще недавно казался безнадежно застрявшим в кризисе, неожиданно вернулся.
Семь матчей без побед в РПЛ, потеря лидерства, проблемы с организацией игры. Но перед паузой «быки» переиграли одного из главных конкурентов — ЦСКА (4:2). И главное, мы наконец увидели прежнего Джона Кордобу. Колумбиец забил дважды, поучаствовал в двух других голах, постоянно терзал армейскую оборону. Именно такого лидера Мураду Мусаеву не хватало в предыдущие месяцы.
Но был ли это перелом или разовая вспышка?
Ответ даст встреча с «Динамо». Бело-голубые набрали 31 очко и делят лидерство с «Зенитом». Причем десять побед в 14 турах — серьезная заявка в чемпионской гонке. После осечки с «Акроном» команда Сандро Шварца вновь набрала шесть очков в двух встречах, обыграв «Ахмат» (2:0) и «Факел» (2:1).
Любопытно и другое. «Динамо» уже дважды уступило «Краснодару» в нынешнем сезоне — оба раза в Кубке России: 0:1 и 1:2. Теперь есть возможность взять реванш в чемпионате.
Для бело-голубых это шанс подтвердить чемпионские амбиции и оставить одного из конкурентов на расстоянии восьми баллов. А для южан — возможность доказать, что победа над ЦСКА действительно стала началом выхода из кризиса.
«Рубин» — «Зенит». Кузьмин остановит лидера?
Еще месяц назад «Рубин» выглядел командой, которая постепенно разваливается. Три поражения подряд, неудачная попытка Франка Артиги поставить привлекательный футбол, отставка испанца — с каждым матчем казанцы выглядели слабее.
Но пришел Олег Кузьмин — и уже есть две победы кряду. С одинаковым счетом 1:0 у «Факела» и «Локомотива». Красоты немного, зато шесть очков и ни одного пропущенного мяча. После 12 туров у «Рубина» было 12 очков, теперь уже 18 и восьмое место.
Впрочем, настоящий экзамен для нового тренера впереди.
«Зенит» вернул себе лидерство. Глушенков и Соболев забили по десять мячей, Карпукас заставил забыть о проблемах в отсутствие Вендела. Российские футболисты в целом неожиданно вышли на первые роли. Но перед паузой петербуржцы потеряли два очка дома с «Ростовом» — 2:2. Причем дважды вели в счете!
Теперь преимущество над московским «Динамо» исчезло. У обоих клубов по 31 очку, и любое новое поражение или ничья могут стоить «Зениту» первого места.
Казанцы под руководством Кузьмина явно сделали ставку на надежность в обороне. Но одно дело сдерживать «Факел» и кризисный «Локомотив», другое — атаку лучшей по результативности команды чемпионата, забившей уже 32 мяча.
Сможет ли «Рубин» третий раз подряд сыграть на ноль? Для Кузьмина это будет серьезнейшая проверка.
«Динамо» Махачкала — «Спартак». Карседо научился побеждать регулярно?
Еще недавно мы рассуждали, что «Спартак» показывает едва ли не лучший футбол в чемпионате, но проваливает большие матчи. Поражения от «Краснодара», московского «Динамо» и ЦСКА выглядели тревожной закономерностью.
Но красно-белые ответили двумя победами. Разгромили «Локомотив» — 4:0, затем справились с «Акроном» — 2:1. Причем во втором случае пришлось непросто: соперник отыгрался, а решающий мяч забил Пруцев после отличного прохода Барко.
И вот уже «Спартак» третий, всего в двух очках от лидеров!
Но для команды Хуана Карседо начинается не менее важный отрезок. Чтобы бороться за золото, недостаточно периодически блистать в дерби. Нужно стабильно брать очки там, где ты фаворит.
Махачкалинское «Динамо» — как раз такой соперник. У команды 16 очков, 11-е место, восемь поражений за 14 туров. Причем 26 пропущенных мячей не позволяют говорить о какой-то неприступной обороне.
Однако недооценивать махачкалинцев опасно. Перед паузой они неожиданно выиграли в Калининграде у «Балтики» — 1:0. И показали, что способны добиться результата даже в гостях со сложным соперником.
В Каспийске красно-белым наверняка придется тяжелее, чем подсказывает турнирная таблица. Но если Карседо рассчитывает на чемпионство, такие матчи необходимо забирать. Тем более что конкуренты в этом туре будут играть между собой.
ЦСКА — «Ахмат». Армейцы исправят ошибки в обороне?
Поражение ЦСКА в Краснодаре получилось удивительным. В первом тайме команда Дмитрия Игдисамова показывала очень качественный футбол, создавала моменты, оказывала мощное давление. Но сама же перечеркнула все хорошее.
Четыре пропущенных мяча, чудовищные ошибки защитников и вратаря. Особенно нелепым получился второй гол, когда Бориско неудачно выбежал из ворот, а Жоао Виктор практически подарил Батчи мяч перед пустыми воротами.
И ведь после яркой победы над «Спартаком» армейцы потеряли пять очков за два тура — 0:0 с «Оренбургом» и 2:4 с «Краснодаром». В результате опустились на пятое место.
Проблема не в отсутствии игры. ЦСКА вполне способен конкурировать с сильнейшими командами РПЛ. Но с такой обороной далеко не уедешь.
Теперь в гости наведается «Ахмат», у которого тоже произошли важные перемены. После увольнения Станислава Черчесова команду возглавил Ролан Гусев. И сразу победил «Родину» — 1:0, прервав неприятную серию неудач.
Для Гусева встреча с армейцами особенно интересна. В ЦСКА он провел лучшие годы игровой карьеры, а теперь попробует расстроить бывший клуб в качестве тренера.
Но и для Игдисамова матч принципиальный. Очередная потеря очков может еще сильнее отдалить ЦСКА от борьбы за титул. А главное — болельщики ждут ответа на вопрос: способна ли команда наконец надежно сыграть у собственных ворот?
«Родина» — «Локомотив». Спасет ли железнодорожников Босс?
Самая необычная тренерская история тура.
«Локомотив» наконец-то официально расстался с Михаилом Галактионовым. Причем после того, как об отставке было объявлено сразу после поражения от «Рубина», клуб еще 11 дней тянул с оформлением документов. Абсурдная история, вполне соответствующая происходящему у железнодорожников в нынешнем сезоне.
Теперь вытаскивать команду из кризиса поручено Сергею Овчинникову. Легендарный Босс возвращается на тренерскую скамейку родного клуба. Вместе с ним работать будет Александр Бородюк.
Но задача непростая. У «Локо» всего 11 очков после 14 туров, 15-е место, зона прямого вылета. Три последних матча чемпионата закончились поражениями, причем железнодорожники не забили в них ни одного мяча: 0:2 от «Ростова», 0:4 от «Спартака» и 0:1 от «Рубина».
Конечно, Овчинников может встряхнуть коллектив. У него огромный авторитет, сильный характер, богатый футбольный опыт. Но за несколько дней невозможно компенсировать летнюю потерю Батракова, Карпукаса, Воробьева и Пруцева.
И соперник вовсе не безобидный.
«Родина» находится на 14-м месте, но имеет на одно очко больше «Локомотива». А в 13-м туре дебютант РПЛ вообще обыграл «Краснодар» — 2:1! Значит, способен преподносить сюрпризы.
Получается, бронзовый призер прошлого чемпионата встречается с новичком лиги в прямой борьбе за выход из зоны вылета.
Еще летом в такое трудно было поверить. А теперь это реальность.
Первый экзамен для Овчинникова — и сразу матч, в котором цена ошибки чрезвычайно высока.
«Ростов» — «Крылья Советов». Кто лучший за пределами первой пятерки?
Любопытная ситуация сложилась в середине таблицы. Первая пятерка заметно оторвалась от остальных, а вот дальше идет плотная борьба. «Ростов» занимает шестое место с 19 очками, «Крылья Советов» — седьмое с 18.
Причем обе команды подходят к встрече после успешных матчей.
Ростовчане в предыдущем туре дважды отыгрались на выезде у «Зенита» — 2:2. Сначала помог автогол Андраде, затем отличился Комаров. До этого команда Дмитрия Кириченко обыграла «Локомотив» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (3:0). Получается, семь очков в трех турах, причем против лидера удалось выдержать серьезнейшее давление.
«Крылья» тоже улучшили положение. После болезненных 0:3 от «Зенита» самарцы победили «Оренбург» 2:0 и вернулись в верхнюю половину таблицы.
Но в отличие от пятерки лидеров у этих команд пока нет необходимой стабильности. Отсюда и почти одинаковое количество побед и поражений.
Встреча в Ростове — возможность закрепиться на шестой позиции и хотя бы временно получить статус лучшей команды чемпионата за пределами группы фаворитов.
А ведь для обоих клубов, учитывая их непростое начало сезона, это уже вполне достойная цель.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3