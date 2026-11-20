«Тампа» выиграла у «Эдмонтона», Василевский сделал 23 сэйва

«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Амали-арене» в Тампе.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков и был признан первой звездой встречи.

«Тампа» набрала 32 очка в 22 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 2-й строчке в Западной конференции.

Следующим соперником «Лайтнинг» будет «Баффало» (22 ноября), а «Ойлерз» сыграют против «Каролины» (21 ноября).