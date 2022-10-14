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Судейство

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«Ростов» — «Урал»: сколько ошибок совершил арбитр при падении Комличенко?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Защитник гостей Егор Филипенко нарушил правила в борьбе с Николаем Комличенко.

На 23-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» арбитр Евгений Турбин, находившийся в хорошей позиции, не определил, что защитник гостей Егор Филипенко нарушил правила в борьбе с Николаем Комличенко.

Защитник гостей Егор Филипенко нарушил правила в борьбе с Николаем Комличенко.
Николай Комличенко упал в штрафной «Урала».

Судья зафиксировал фол только через две минуты — после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Екатерины Курочкиной и просмотра видеозаписи.

Защитник гостей Егор Филипенко нарушил правила в борьбе с Николаем Комличенко.
Егор Филипенко наступил на ногу Николаю Комличенко.

Турбин в итоге указал на 11-метровую отметку, но почему-то не наказал Филипенко желтой карточкой. Если он решил, что игрок «Урала» сфолил, помимо пенальти ему следовало вынести предупреждение. Этого ошибочно не было сделано.

Защитник гостей Егор Филипенко нарушил правила в борьбе с Николаем Комличенко.
Егор Филипенко наступил на ногу Николаю Комличенко, Евгений Турбин смотрит ВАР.

Некоторые наши эксперты обратили внимание на то, что, по их мнению, наступ на голеностоп нападающего нельзя считать причиной падения. Комличенко, считают они, упал по собственному желанию, поджав обе ноги.

Егор Филипенко
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Евгений Турбин
30
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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