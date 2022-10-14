Камоцци назвал продление контракта с Селиховым правильным решением руководства «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта с вратарем Александром Селиховым до 2025 года.

«Могу поддержать руководство в решении продлить контракт с Селиховым. Это правильное решение. Он уже показал, что является надежным вратарем», — сказал Камоцци «СЭ».

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 16 октября, красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА.