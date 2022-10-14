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Кавазашвили: «Селихов — достойный, уверенный вратарь, подходящий для «Спартака»

Мария Гусева
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на продление контракта с голкипером красно-белых Александром Селиховым до 2025 года.

«Я очень счастлив от того, что «Спартак» наконец подписал контракт с Селиховым, потому что Саша — вратарь, который на улице не валяется. Это достойный, уверенный вратарь, который для «Спартака» подходит по всем параметрам. Даже то, что сегодня у «Спартака» в принципе есть два хороших вратаря, говорит о том, что они в добром соперничестве учатся друг у друга, как правильно надо играть и проводить тренировки для повышения мастерства. У «Спартака» иначе не может быть. «Спартак» должен быть лучшим!» — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 16 октября, красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-14-kavazashvili-selikhov-dostoynyy-i-uverennyy-vratar-takoy-na-ulitse-ne-valyayetsya
Александр Селихов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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Марк Мампасси

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Локомотив

 7 1 1
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