De Telegraaf: Промес обещает сотрудничать с судом Нидерландов и отбыть возможный срок

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес может вернуться в Нидерланды для дачи показаний в суде, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, новый адвокат игрока Джем Полат 10 июня подаст запрос о приостановке дела, чтобы футболист мог прилететь в Нидерланды и не быть арестованным. Промес обещает полностью сотрудничать со следствием и даже отбыть срок, если суд назначит ему наказание.

33-летний Промес выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В настоящее время нападающий находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. Там он играет за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед». В марте сообщалось, что Промес принял ислам.