«Ростов» — «Спартак»: ВАР Кукуян правильно вмешался, Сутормин заслуженно удален

На 45-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» судья Владимир Москалев неверно оценил действия Алексея Сутормина и ограничился вынесением ему предупреждения за фол на Маркиньосе. Только благодаря вмешательству видеоассистентов Павла Кукуяна и Романа Галимова первоначальное решение арбитра было изменено: после просмотра видеоповторов на мониторе у поля рефери объявил, что ростовчанин удаляется за серьезное нарушение правил.

«Ростов» — «Спартак»: фол Алексея Сутормина. Фото Скриншот трансляции

Сутормин действительно заслужил такую дисциплинарную санкцию: он ударил спартаковца шипами в правую ногу. С учетом силы удара и места, куда попал полузащитник, судейская бригада совместными усилиями определила, что желтой карточки недостаточно.