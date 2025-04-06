«Ростов» — «Спартак»: Умяров вывел гостей вперед

«Спартак» открыл счет в матче против «Ростова» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

На 65-й минуте после подачи Эсекьеля Барко с углового головой забил Наиль Умяров.