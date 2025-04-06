Газизов: «Игра «Динамо» Махачкала достойна выступления в РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил шансы клуба сохранить прописку в РПЛ.

«Мы играем от игры к игре. У меня есть уверенность в игре команды, она показывает, что боевая, с дагестанским характером. Это я могу точно сказать. Я уверен, что дальше будет результат. На сегодняшний день игра команды достойна выступления в РПЛ. Но надо пройти еще 7 туров», — сказал Газизов «СЭ».

6 апреля махачкалинцы в домашнем матче 23-го тура РПЛ разгромили «Химки» (4:1). «Динамо» набрало 24 очка и идет на 10-м месте в турнирной таблице.