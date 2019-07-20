22:02 | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Спартак": почему не назначен пенальти в ворота красно-белых?

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На 13-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" правильно поступил арбитр Кирилл Левников, не назначив пенальти в ворота гостей.

В том моменте в единоборстве Андрея Ещенко и Матиаса Норманна спартаковский защитник не нарушил правила. Шла обычная борьба за мяч. (Александр Бобров)

Сергей Хусаинов: "За одинаковые фолы судья ставит пенальти в ворота "Ростова" и не ставит в ворота "Спартака"

Ростов – Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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