"Ростов" - "Спартак": почему не назначен пенальти в ворота красно-белых?

На 13-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" правильно поступил арбитр Кирилл Левников, не назначив пенальти в ворота гостей.

В том моменте в единоборстве Андрея Ещенко и Матиаса Норманна спартаковский защитник не нарушил правила. Шла обычная борьба за мяч. (Александр Бобров)

Сергей Хусаинов: "За одинаковые фолы судья ставит пенальти в ворота "Ростова" и не ставит в ворота "Спартака"

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