Сергей Хусаинов: "За одинаковые фолы судья ставит пенальти в ворота "Ростова" и не ставит в ворота "Спартака"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал два спорных эпизода в матче 2-го тура премьер-лиги "Ростов" – "Спартак".

На 13-й минуте Матиас Норманн упал в штрафной москвичей после контакта с Андреем Ещенко - главный арбитр Кирилл Левников свисток не дал. А на 28-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев после падения Зелимхана Бакаева: Левников посчитал, что Евгений Чернов нарушал правила.

– На мой взгляд, пенальти в ворота "Ростова" назначен верно. Защитник нарушал правила, играл не в мяч. Но ведь нужно было ставить 11-метровый и в ворота "Спартака", – сказал Хусаинов. – Там Ещенко играл не в плечо, а в спину. Судья пропустил нарушение, а потом примерно за такой же фол указал на "точку" в противоположные ворота. Арбитр поступил как-то непоследовательно, нелогично. Чего ты боишься? (Виталий Айрапетов)

"Ростов" - "Спартак": почему не назначен пенальти в ворота красно-белых?