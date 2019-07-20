"Ростов" – "Спартак": Ещенко получил травму. Похоже, снова левое колено

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко получил травму по ходу первого тайма матче 2-го тура чемпионата России с "Ростовом".

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко не смог доиграть матч с "Ростовом".

В самом начале встречи Ещенко попросил медицинскую помощь, почувствовав боль в области левого колена. После работы врачей, футболист вернулся на поле и отыграл еще несколько минут, но вскоре попросил замену и ушел с поля – его поменял Николай Рассказов​.

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко не смог доиграть матч с "Ростовом".

У Ещенко была перебинтована нога чуть ниже колена. Напомним, что в декабре защитник перенес операцию после разрыва крестообразной связки левого колена.

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