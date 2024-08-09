«Ростов» — «Рубин»: хозяева ведут в счете после первого тайма

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«Ростов» обыгрывает «Рубин» по итогам первого тайма матча 4-го тура РПЛ — 1:0. Игра проходит в Ростове-на-Дону.

На 14-й минуте отличился полузащитник ростовчан Данил Глебов, который впервые в РПЛ забил головой.

На 29-й минуте нападающий хозяев Егор Голенков получил желтую карточку за задержку соперника.