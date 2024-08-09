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«Ростов» — «Рубин»: хозяева ведут в счете после первого тайма

Алина Савинова
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«Ростов» обыгрывает «Рубин» по итогам первого тайма матча 4-го тура РПЛ — 1:0. Игра проходит в Ростове-на-Дону.

На 14-й минуте отличился полузащитник ростовчан Данил Глебов, который впервые в РПЛ забил головой.

На 29-й минуте нападающий хозяев Егор Голенков получил желтую карточку за задержку соперника.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
09 авг, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
8
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
9
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
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