Игрок «Ростова» Глебов впервые забил головой в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина».

Футболист поразил ворота соперника на 14-й минуте встречи.

Полузащитник проводит свой 153-й матч в РПЛ. Как отмечает Opta, полузащитник еще никогда не забивал головой в чемпионате России, и сегодня он впервые исполнил такой удар.

24-летний Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 5 матчей за ростовчан во всех турнирах.